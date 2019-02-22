Очільник Нацполіції: наш обов'язок - забезпечення чесних виборів

Участь у нараді взяли перший заступник голови Нацполіції — керівник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, заступник голови Нацполіції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, а також керівники всіх структурних та територіальних підрозділів поліції держави.

Глава Національної поліції Сергій Князєв підкреслив, що кожний керівник регіону несе персональну відповідальність за належне реагування та прийняття відповідних процесуальних рішень щодо повідомлень стосовно виборчого процесу.

“Ви особисто кожний в своєму регіоні відповідаєте за документування таких фактів: від прийняття повідомлення по телефону 102, збору матеріалів, розслідування та скерування справи до суду. Наголошую на необхідності належної координації всіх без винятку підрозділів, зокрема, центрального апарату з територіальними органами”, — наголосив глава відомства.

Очільник української поліції наголосив: “Наше завдання — забезпечити чесність цих виборів. Я хочу підтримати сумських поліцейських. Чекаю на результати службового розслідування. Поліцейські не повинні втрачати пильність. Удар тримаємо міцно. Жодна політична сила не повинна мати ніяких преференцій. І основне, що ми від вас вимагаємо, — ніякої політики. В іншому разі — зняли кітель і пішли займатися політикою”.

Нагадуємо, є перші 29 рішень суду про штрафи за правопорушення на виборах.