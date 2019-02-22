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Глава Нацполиции: наша обязанность - обеспечение честных выборов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. 22 февраля, глава Национальной полиции Украины во время видеоселекторного совещания в ведомстве по вопросам обеспечения реагирования на сообщения, связанные с выборами Президента Украины, отметил необходимость обеспечение честного волеизъявления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В совещании приняли участие первый заместитель главы Нацполиции — руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель главы Нацполиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, а также руководители всех структурных и территориальных подразделений полиции государства.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что каждый руководитель региона несет персональную ответственность за надлежащее реагирование и принятие соответствующих процессуальных решений по сообщениям относительно избирательного процесса.

“Вы лично каждый в своем регионе отвечаете за документирование таких фактов: от принятия сообщение по телефону 102, сбор материалов, расследование и направление дела в суд. Подчеркиваю необходимость надлежащей координации всех без исключения подразделений, в частности, центрального аппарата с территориальными органами”, — подчеркнул глава ведомства.

Глава украинской полиции отметил: “Наша задача — обеспечить честность этих выборов. Я хочу поддержать сумских полицейских. Жду результаты служебного расследования. Полицейские не должны терять бдительность. Удар держим крепко. Ни одна политическая сила не должна иметь никаких преференций. И главное, что мы от вас требуем, — никакой политики. В противном случае — сняли китель и пошли заниматься политикой”.

Напоминаем, есть первые 29 решений суда о штрафах за правонарушения на выборах.

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