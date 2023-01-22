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Очільник ГУР Будинов: Денис Кірєєв - наш співробітник, якого вбили в автівці СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Загиблий банкір Денис Кірєєв, який нібито попередив українську розвідку про наказ володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення і якого СБУ звинуватила у держзраді, був засекреченими співробітником Головного Управління розвідки МОУ і був вбитий в автівці СБУ. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє УНН

Очільник ГУР Будинов: Денис Кірєєв - наш співробітник, якого вбили в автівці СБУ

Інтерв’ю було записане після публікації The Wall Street Journal з якої випливає, що Кірєєва вбили співробітники СБУ. А також після заяви радника голови ОП Михайла Подоляка, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.

Буданов: «Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ – ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт».

Очільник ГУР підтвердив, що вважає Кірєєва героєм, а також, що той був засекречиними співробітником ГУР та не був російським шпигуном.

«На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. (…) Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. (….) І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.

Він також розповів деякі деталі про затримання Кірєєва співробітниками СБУ, після якого банкіра виявили мертвим.

«(…) І коли під’їхала автівка, з якої вистрибнули бійці «Альфи» і співробітники ДКР (Департаменту контррозвідки СБУ – ред.) та сказали пересісти в цю автівку, сам пан Кірєєв сказав своїм охоронцям, офіцерам, які його супроводжували, а його тоді супроводжували ще два співробітники Департаменту внутрішньої безпеки нашої, що спокійно, це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати. (…) Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами.
За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі.

Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство», - додав Буданов.

За його словами він мав розмову з тодішнім очільником СБУ Бакановим та той не зміг нічого пояснити.

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