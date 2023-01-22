Глава ГУР Будинов: Денис Киреев - наш сотрудник, которого убили в машине СБУ

Интервью было записано после публикации The Wall Street Journal из которой следует, что Киреева убили сотрудники СБУ. А также после заявления советника главы ОП Михаила Подоляка, что Киреева убили из-за нехватки координации между ГУР и СБУ.

Буданов: «Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они (сотрудники СБУ – ред.) провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное – расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники – это факт».

Глава ГУР подтвердил, что считает Киреева героем, а также, что тот был засекреченным сотрудником ГУР и не был российским шпионом.

«На вопрос, был ли Киреев российским шпионом, однозначно нет, не был. (…) Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. (….) И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и всё лежит здесь в архивах", - сказал Буданов.

Он также рассказал некоторые детали о задержании Киреева сотрудниками СБУ, после которого банкира обнаружили мертвым.

«(…) И когда подъехала машина, из которой выпрыгнули бойцы «Альфы» и сотрудники ДКР (Департамента контрразведки СБУ – ред.) и сказали пересесть в эту машину, сам господин Киреев сказал своим охранникам, офицерам, которые его сопровождали, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить. (…) Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами.

За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники «Альфы» с криками «Это СБУ!», вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме.

Киреев сказал всем остановиться. Потом его пересадили в микроавтобус, который поехал не в это центральное здание, а за несколько кварталов. Потом произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие», - добавил Буданов.

По его словам он разговаривал с тогдашним главой СБУ Бакановым и тот не смог ничего объяснить.