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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Глава ГУР Будинов: Денис Киреев - наш сотрудник, которого убили в машине СБУ

Киев • УНН

 • 5793710 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Погибший банкир Денис Киреев, который якобы предупредил украинскую разведку о приказе Владимира Путина начать полномасштабное вторжение и которого СБУ обвинила в госизмене, был засекреченным сотрудником Главного управления разведки МОУ и был убит в машине СБУ. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает УНН

Глава ГУР Будинов: Денис Киреев - наш сотрудник, которого убили в машине СБУ

Интервью было записано после публикации The Wall Street Journal из которой следует, что Киреева убили сотрудники СБУ. А также после заявления советника главы ОП Михаила Подоляка, что Киреева убили из-за нехватки координации между ГУР и СБУ.

Буданов: «Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они (сотрудники СБУ – ред.) провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное – расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники – это факт».

Глава ГУР подтвердил, что считает Киреева героем, а также, что тот был засекреченным сотрудником ГУР и не был российским шпионом.

«На вопрос, был ли Киреев российским шпионом, однозначно нет, не был. (…) Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. (….) И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и всё лежит здесь в архивах", - сказал Буданов.

Он также рассказал некоторые детали о задержании Киреева сотрудниками СБУ, после которого банкира обнаружили мертвым.

«(…) И когда подъехала машина, из которой выпрыгнули бойцы «Альфы» и сотрудники ДКР (Департамента контрразведки СБУ – ред.) и сказали пересесть в эту машину, сам господин Киреев сказал своим охранникам, офицерам, которые его сопровождали, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить. (…) Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами.

За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники «Альфы» с криками «Это СБУ!», вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме.

Киреев сказал всем остановиться. Потом его пересадили в микроавтобус, который поехал не в это центральное здание, а за несколько кварталов. Потом произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие», - добавил Буданов.

По его словам он разговаривал с тогдашним главой СБУ Бакановым и тот не смог ничего объяснить.

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