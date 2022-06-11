Об’єднання є неминучим: голова ПЦУ щодо утворення єдиної великої помісної церкви

Цитата

“Об'єднання є неминучим. Незворотні процеси почалися ще у 2018 році, коли ми провели об'єднавчий Собор, і три гілки українського православ’я об'єдналися в єдину помісну Православну церкву України. Тоді, на жаль, на цей Собор прийшло мало архієреїв з боку МП, але через три з половиною роки, коли почалося масштабне російське вторгнення, багато і ієрархів, і духовенства, а особливо вірян МП, зрозуміли, що перебувати надалі в цій церкві неможливо. Тому поступово, з низів, з парафій вони почали приєднуватися до ПЦУ”, – пояснив він.

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Водночас, він додав, що на єднання підуть ті, хто мають таке бажання. Передбачається, що в Україні буде частина тих, хто залишиться з РПЦ. Однак, чи це буде екзархат, метрополія — невідомо.

“Вони візьмуть відповідну назву російської церкви і, будь ласка, нам не потрібні ті, хто будуть руйнувати українську церкву з середини. То ж єднання буде лише з тими, хто дозрів до цього єднання”, – додав Єпіфаній.

За його словами, розділення в українському православ'ї триває вже 30 років. Але заради України “ми готові почати цей діалог з чистого аркушу і разом писати новітню церковну історію”, продовжив митрополіт, відповідаючи на запитання щодо наявності у церкви процедури люстрації.

“Але треба визнати й помилки, без цього рух далі неможливий — треба переосмислити те, що було зроблено, залишити його у минулому й разом будувати спільне майбутнє. Тому буде діалог, і комісії будуть вирішувати, кого приймати і кого не приймати. Якщо людина проявила себе дуже негативно, то це буде лише проблемою для церкви”, – резюмував він.

Доповнення

Голова ПЦУ митрополит Єпіфаній наголосив, що незважаючи на заяву про відокремлення Української православної Церкви Московського патріархату (УПЦ) від Російської православної Церкви (РПЦ), УПЦ залишається складовою православ’я росії.