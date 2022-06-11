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Об’єднання є неминучим: голова ПЦУ щодо утворення єдиної великої помісної церкви

Об’єднання є неминучим: голова ПЦУ щодо утворення єдиної великої помісної церкви

Київ • УНН

 • 405536 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Об’єднання української церкви у єдину помісну є неминучим у майбутньому, однак на єднання підуть ті, хто мають таке бажання. Про це в інтерв’ю НВ сказав голова Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Єпіфаній, передає УНН.

Цитата

“Об'єднання є неминучим. Незворотні процеси почалися ще у 2018 році, коли ми провели об'єднавчий Собор, і три гілки українського православ’я об'єдналися в єдину помісну Православну церкву України. Тоді, на жаль, на цей Собор прийшло мало архієреїв з боку МП, але через три з половиною роки, коли почалося масштабне російське вторгнення, багато і ієрархів, і духовенства, а особливо вірян МП, зрозуміли, що перебувати надалі в цій церкві неможливо. Тому поступово, з низів, з парафій вони почали приєднуватися до ПЦУ”, – пояснив він.

Деталі

Водночас, він додав, що на єднання підуть ті, хто мають таке бажання. Передбачається, що в Україні буде частина тих, хто залишиться з РПЦ. Однак, чи це буде екзархат, метрополія — невідомо.

“Вони візьмуть відповідну назву російської церкви і, будь ласка, нам не потрібні ті, хто будуть руйнувати українську церкву з середини. То ж єднання буде лише з тими, хто дозрів до цього єднання”, – додав Єпіфаній.

За його словами, розділення в українському православ'ї триває вже 30 років. Але заради України “ми готові почати цей діалог з чистого аркушу і разом писати новітню церковну історію”, продовжив митрополіт, відповідаючи на запитання щодо наявності у церкви процедури люстрації.

“Але треба визнати й помилки, без цього рух далі неможливий — треба переосмислити те, що було зроблено, залишити його у минулому й разом будувати спільне майбутнє. Тому буде діалог, і комісії будуть вирішувати, кого приймати і кого не приймати. Якщо людина проявила себе дуже негативно, то це буде лише проблемою для церкви”, – резюмував він.

Доповнення

Голова ПЦУ митрополит Єпіфаній наголосив, що незважаючи на заяву про відокремлення Української православної Церкви Московського патріархату (УПЦ) від Російської православної Церкви (РПЦ), УПЦ залишається складовою православ’я росії.

Українські Національні Новини

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