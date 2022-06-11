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Объединение неизбежно: глава ПЦУ о создании единой великой поместной церкви

Объединение неизбежно: глава ПЦУ о создании единой великой поместной церкви

Киев • УНН

 • 405531 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Объдинение украинской церкви в единое поместное неизбежно в будущем, однако на него пойдут те, кто имеют такое желание. Об этом в интервью НВ сказал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний, передает УНН.

Цитата

“Объединение неизбежно. Необратимые процессы начались еще в 2018 году, когда мы провели объединительный Собор, и три ветви украинского православия объединились в единую поместную Православную церковь Украины. Тогда, к сожалению, на этот Собор пришло мало архиереев со стороны УПЦ МП, но спустя три с половиной года, когда началось масштабное российское вторжение, многие иерархи, и духовенство, а особенно верующие МП, поняли, что находиться в дальнейшем в этой церкви невозможно. Поэтому постепенно, с низов, из приходов, они начали присоединяться к ПЦУ”, – объяснил он.

Подробности

В то же время он добавил, что на единение пойдут те, кто имеет такое желание. Предполагается, что в Украине будет часть оставшихся из РПЦ. Однако, будет ли это экзархат, метрополия — неизвестна.

“Они примут соответствующее название русской церкви и, пожалуйста, нам не нужны те, кто будут разрушать украинскую церковь изнутри. Так единение будет только с теми, кто созрел до этого единения”, – добавил Епифаний.

По его словам, разделение в украинском православии длится уже 30 лет. Но ради Украины “мы готовы начать этот диалог с чистого листа и вместе писать новую церковную историю”, продолжил митрополит, отвечая на вопрос о наличии у церкви процедуры люстрации.

“Но надо признать и ошибки, без этого движение дальше невозможно — надо переосмыслить то, что было сделано, оставить его в прошлом и вместе строить общее будущее. Потому будет диалог, и комиссии будут решать, кого принимать и кого не принимать. Если человек проявил себя очень негативно, то это будет только проблемой для церкви”, – резюмировал он.

Дополнение

Глава ПЦУ митрополит Епифаний подчеркнул, что несмотря на заявление об отделении Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ) от Русской православной Церкви (РПЦ), УПЦ остается составной частью православия России.

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