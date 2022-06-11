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Незважаючи на заяви про відокремлення, УПЦ залишається складовою православ’я росії – Митрополит Епіфаній

Незважаючи на заяви про відокремлення, УПЦ залишається складовою православ’я росії – Митрополит Епіфаній

Київ • УНН

 • 796435 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Незважаючи на заяву про відокремлення Української православної Церкви Московського патріархату (УПЦ) від Російської православної Церкви (РПЦ), УПЦ залишається складовою православ’я росії. Про це в інтерв’ю НВ заявив голова Православної церкви України, митрополит Єпіфаній, передає УНН.

Цитата

“27 травня в Феофанії відбувся Собор Української православної церкви Московського патріархату. Дехто намагається тлумачити те, що відбулося, як повне відокремлення УПЦ МП від РПЦ. Але це скоріше виглядає, як рішення, яке дозволяє певною мірою уникнути відповідальності перед законом № 2662 щодо перейменування. В цьому законі мовиться про те, що якщо церква має центр керування в країні-агресорі, то вона повинна відповідно і змінити свою назву з УПЦ на РПЦ. Як ми бачимо, є намагання вичистити в статуті будь-які згадки щодо РПЦ”, – зазначив митрополит.

Деталі

Єпіфаній пояснив, що в першому пункті статуту, що був опублікований, було видно, що йде мова про грамоту 1990 року, яка була вручена тоді колишньому митрополиту УПЦ Філарету.

В ній йдеться про незалежність і самостійність в управлінні, але при цьому УПЦ залишається невід'ємною частиною РПЦ. Тому, не дивлячись на те, що було забрано, вони й надалі залишаються складовою РПЦ, бо жодним словом не було сказано, що вони проголошують автокефалію і виходять зі складу РПЦ.

“Якщо з документів Собору ми цього не бачимо, то, певною мірою, зараз відбувається імітація, що вони є незалежною та самостійною церквою. Відокремлення як такого ми не бачимо, а тільки чуємо заяви. Можливо, все це задля того, щоб призупинити процес переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ, але побачимо, бо зараз в середині церкви відбуваються суперечки”, – продовжив він.

Водночас, є багато тих, хто все ж підтримує відокремлення від РПЦ, в рішенні Собору було проголошено про майбутній діалог.
Єпіфаній додав, що УПЦ, напередодні Собору РПЦ, звернулася з ініціативою розпочати діалог, але без жодних передумов, а тим більше ультиматумів.

“Вони ніби і відгукнулися, але поставили нам ультиматуми (мова йде про звернення УПЦ, де є вимоги припинити «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій УПЦ» та «вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ» – ред.), на які ми ніколи не підемо, бо ми визнана помісна Православна церква України”, – наголосив митрополит.

Українська православна церква Московського патріархату зможе розпочати діалог, коли Москва почне на них ще більше тиснути.

“Ми вже бачимо шантаж з боку РПЦ, коли вони забрали кримські єпархії від УПЦ, створивши там кримську метрополію на чолі з митрополитом Лазарем, а він досі - член священного Синоду УПЦ МП. Це чіткий знак до УПЦ, що вони не повинні віддалятися. Бо якщо вони будуть віддалятися, то далі будуть анексовані донецькі та луганські єпархії, а також єпархії нещодавно окупованих територій. Так, ми бачимо боротьбу сил в УПЦ, більшість церкви виступає за відокремлення від РПЦ, але все ж таки залишається меншість, яка прагне залишатися частиною РПЦ, і вона активна”, – констатував Єпіфаній.

Нагадаємо

27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність від РПЦ.

7 червня стало відомо, що рпц передала кримські єпархії УПЦ МП в пряме підпорядкування патріарху кірілу.

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