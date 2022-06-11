Несмотря на заявления об обособлении, УПЦ остается составляющей православия России – Митрополит Эпифаний

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“27 мая в Феофании состоялся Собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Некоторые пытаются толковать произошедшее как полное отделение УПЦ МП от РПЦ. Но это скорее выглядит как решение, позволяющее в определенной степени избежать ответственности перед законом № 2662 по переименованию. В этом законе говорится, что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, то она должна соответственно и изменить свое название с УПЦ на РПЦ. Как мы видим, есть попытка вычистить в уставе любые упоминания об РПЦ”, – отметил митрополит.

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Епифаний объяснил, что в первом пункте устава, опубликованном, было видно, что речь идет о грамоте 1990 года, которая была вручена тогда бывшему митрополиту УПЦ Филарету.

В ней говорится о независимости и самостоятельности в управлении, но при этом УПЦ остается неотъемлемой частью РПЦ. Поэтому, несмотря на то, что было изъято, они и в дальнейшем остаются составной частью РПЦ, потому что ни словом не было сказано, что они провозглашают автокефалию и выходят из состава РПЦ.

“Если из документов Собора мы этого не видим, то в определенной степени сейчас происходит имитация, что они являются независимой и самостоятельной церковью. Отделение как такового мы не видим, а только слышим заявления. Возможно, все это для того, чтобы приостановить процесс перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ, но увидим, потому что сейчас внутри церкви происходят споры”, – продолжил он.

В то же время, есть многие, кто все же поддерживает отделение от РПЦ, в решении Собора было объявлено о предстоящем диалоге. Епифаний добавил, что УПЦ, накануне Собора РПЦ, обратилась с инициативой начать диалог, но без всяких предпосылок, а тем более ультиматумов.

“Они вроде бы и откликнулись, но поставили нам ультиматумы (речь идет об обращении УПЦ, где есть требования прекратить «силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов УПЦ» и «решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ» – ред.), на которые мы никогда не пойдем, потому что мы признанная поместная Православная церковь Украины”, – подчеркнул митрополит.

Украинская православная церковь Московского патриархата сможет начать диалог, когда Москва начнет на них еще больше давить.

“Мы уже видим шантаж со стороны РПЦ, когда они забрали крымские епархии от УПЦ, создав там крымскую метрополию во главе с митрополитом Лазарем, а он до сих пор – член священного Синода УПЦ МП. Это четкий знак к УПЦ, что они не должны удаляться. Если они будут удаляться, то дальше будут аннексированы донецкие и луганские епархии, а также епархии недавно оккупированных территорий. Да, мы видим борьбу сил в УПЦ, большинство церкви выступает за отделение от РПЦ, но все же остается меньшинство, которое стремится оставаться частью РПЦ, и оно активно”, – констатировал Епифаний.

Напомним

27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ.



7 июня стало известно, что РПЦ передала крымские епархии УПЦ МП в прямое подчинение патриарху Кириллу.



