Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 101,2 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 1 листопада зменшився на 101,2 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 1 листопада становив 181,6 млн дол., у тому числі у доларах США — 147,7 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 1 листопада зменшився на 52,4 млн дол.