Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 17,9 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 11 листопада зменшився на 17,9 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 11 листопада становив 112,2 млн дол., у тому числі у доларах США —79,6 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 10 листопада зменшився на 46,1 млн дол.