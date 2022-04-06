Обстріл пункту роздачі гуманітарки у Вугледарі: кількість жертв зросла до 4
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
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За словами Кириленка, сьогодні знову найбільшу активність росіяни виявляють у центрі та на півдні області.
"Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених", - повідомив голова ОВА.
За його словами, двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.
Крім того, у Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки. Також сьогодні росіяни відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки.
"Вистоїмо! А росіяни триматимуть відповідь за кожен свій злочин", - резюмував голова ОВА.
Раніше
У Вугледарі на Донеччині російські загарбники обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги, спершу було відомо про двох загиблих.