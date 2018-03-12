Обшуки на Житомирщині: правоохоронці вилучили 40 кг бурштину
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сорок кілограмів бурштину виявили правоохоронці на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Місця скупки та зберігання каміння виявили у рамках розслідування кримінального провадження під час обшуків у м. Олевськ.
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У приватних будинках двох місцевих мешканців і знайшли 40 кілограмів незаконно добутого "сонячного" каміння.
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"Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Олевського району, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України", - повідомляють у прокуратурі.