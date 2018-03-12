Обыски в Житомирской области: правоохранители изъяли 40 кг янтаря

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35548 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51268 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54826 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101367 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91945 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110609 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116975 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122469 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133862 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Обыски в Житомирской области: правоохранители изъяли 40 кг янтаря

Обыски в Житомирской области: правоохранители изъяли 40 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 10037 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сорок килограммов янтаря обнаружили правоохранители в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Места скупки и хранения камня обнаружили в рамках расследования уголовного производства во время обысков в г. Олевск.

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В частных домах двух местных жителей и нашли 40 килограммов незаконно добытого "солнечного" камня.

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"Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины", - сообщают в прокуратуре.

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