Обыски в Житомирской области: правоохранители изъяли 40 кг янтаря
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сорок килограммов янтаря обнаружили правоохранители в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Места скупки и хранения камня обнаружили в рамках расследования уголовного производства во время обысков в г. Олевск.
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В частных домах двух местных жителей и нашли 40 килограммов незаконно добытого "солнечного" камня.
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"Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины", - сообщают в прокуратуре.