Обрання запобіжного заходу стрілку Рябчуку: суд розпочав засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кіровський районний суд Дніпропетровська розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука. Про це журналісту УНН повідомили у територіальному управлінні ДБР, яке розташоване у місті Полтаві.
Цитата
“Засідання (щодо Рябчука — ред.) розпочалася”, — сказали в ДБР.
Додамо, що засідання розпочалося близько 16:00.
Що було раніше
Стрілка доставили до суду.
Прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
Кіровський районний суд Дніпропетровська сьогодні о 16:00 планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемію Рябчуку.
Прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.