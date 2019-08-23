Обмін утримуваними: Кремль заявив про контакти у розвиток домовленостей Путіна і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кремль констатує початок певних контактів у розвиток домовленостей, досягнутих під час розмов президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті під час розмов", - заявив Пєсков, коментуючи інформацію про можливість швидкого обміну між Україною і РФ утримуваними особами.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ і Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram канал "Незигарь Brief" повідомив напередодні, що "в Лефортово для обміну доставлені 8 українців".