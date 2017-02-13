О.Усик припинив співпрацю із американським тренером Дж.Баширом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик заявив щодо припинення співпраці із наставником з США Джеймсом алі Баширом, передає УНН з посиланням на сайт промоутерської компанії братів Кличків “K2 Promotions”.
“Башир — хороша людина і хороший тренер, у нього свій підхід до тренувань. Але настав момент, коли я зрозумів, що мені цього вже недостатньо. І тому я вирішив поміняти все, що я робив до цього. Спасибі, що він був зі мною весь цей час, нічого особистого, тільки робота. Я думаю, що ми будемо далі спілкуватися як і спілкувалися,” — повідомив боксер.
Нагадаємо, що уродженець Нью-Джерсі (США) Дж.Башир працює в професійному боксі вже більше 40 років і є членом “Залу боксерської слави” рідного штату.