О.Усик припинив співпрацю із американським тренером Дж.Баширом

“Башир — хороша людина і хороший тренер, у нього свій підхід до тренувань. Але настав момент, коли я зрозумів, що мені цього вже недостатньо. І тому я вирішив поміняти все, що я робив до цього. Спасибі, що він був зі мною весь цей час, нічого особистого, тільки робота. Я думаю, що ми будемо далі спілкуватися як і спілкувалися,” — повідомив боксер.

Нагадаємо, що уродженець Нью-Джерсі (США) Дж.Башир працює в професійному боксі вже більше 40 років і є членом “Залу боксерської слави” рідного штату.