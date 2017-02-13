А.Усик прекратил сотрудничество с американским тренером Дж.Баширом

"Башир - хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но наступил момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа. Я думаю, что мы будем дальше общаться", - сообщил боксер.

Напомним, что уроженец Нью-Джерси (США) Дж.Башир работает в профессиональном боксе уже более 40 лет и является членом "Зала боксерской славы" родного штата.