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О.Турчинов доручив СБУ розібратися з імовірною поїздкою українських політиків до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

“СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму”, — сказав він.

За словами О.Турчинова, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

“Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і в разі підтвердження їх перебування у Криму мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства”, — заявив О. Турчинов.

Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ, делегація “європейських та українських політиків” прибула до окупованого Криму з триденним візитом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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