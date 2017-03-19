О.Турчинов доручив СБУ розібратися з імовірною поїздкою українських політиків до Криму

“СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму”, — сказав він.

За словами О.Турчинова, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

“Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і в разі підтвердження їх перебування у Криму мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства”, — заявив О. Турчинов.

Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ, делегація “європейських та українських політиків” прибула до окупованого Криму з триденним візитом.