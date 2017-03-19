А.Турчинов поручил СБУ разобраться с вероятной поездкой украинских политиков в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", - сказал он.
По словам А.Турчинова, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО Украины будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.
"Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", - заявил А.Турчинов.
Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, делегация "европейских и украинских политиков" прибыла в оккупированный Крым с трехдневным визитом.