О.Лукашенко: від декрету про "дармоїдство" не відступлюся

“Як би не було непопулярно: декрет № 3 я не скасовував і навіть не призупиняв, — сказав він. — Це неправильно говорять. Декрет № 3 сьогодні працює. Єдине, чого я вимагав, якщо влада винна була, — понаправляли ці листи щастя кому треба і кому не треба — призупинити виплату на цей рік”.

За словами О.Лукашенка, за цей час будуть вивірені всі списки.

Він підкреслив, що вважає ненормальною ситуацію, коли “350 тисяч, які повинні працювати і не працюють, не несуть ніякого навантаження”.

“Ви повинні знати, що я від цього не відступлюся. Ми повинні навести в країні порядок. Настав час, коли треба наводити порядок і з зайнятістю людей”, — підкреслив О.Лукашенко.

За його словами, “цей декрет — лакмусовий папірець у соціальній сфері, він висвітлив дуже багато негативних питань”.



“Ми від нього відмовлятися не будемо, але приведемо все до ладу, щоб люди не ображалися”, — сказав О.Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі вже більше місяця тривають протести проти декрету президента, який передбачає запровадження податку з непрацюючих громадян.

Після “Маршів недармоїдів”, які відбулися у трьох містах країни 15 березня, були затримані понад 50 активістів.