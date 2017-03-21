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А.Лукашенко: от декрета о "тунеядстве" не отступлюсь

А.Лукашенко: от декрета о "тунеядстве" не отступлюсь

Киев • УНН

 • 6783 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что декрет о тунеядстве не отменен и не заморожен, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Как бы ни было непопулярно: декрет № 3 я не отменял и даже не приостанавливал, - сказал он. - Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, чего я требовал, если власть должна была, - понаправляли эти письма счастья кому надо и кому не надо - приостановить выплату на этот год ".

По словам А.Лукашенко, за это время будут выверены все списки.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда "350 тысяч, которые должны работать и не работают, не несут никакой нагрузки".

"Вы должны знать, что я от этого не отступлюсь. Мы должны навести в стране порядок. Пришло время, когда нужно наводить порядок и с занятостью людей ", - подчеркнул А.Лукашенко.

По его словам, "этот декрет - лакмусовая бумажка в социальной сфере, он осветил очень много негативных вопросов".

"Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались", - сказал А.Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против декрета президента, предусматривающего введение налога с неработающих граждан.

После "Маршей недармоедов", которые состоялись в трех городах страны 15 марта, были задержаны более 50 активистов .

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