Нюх собаки – найкращий ПЛР-тест: хвостаті можуть виявити коронавірус з першого дня зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Sniffer dogs, або ж службові собаки-шукачі, здатні виявити COVID-19 з першого дня зараження. Про це повідомляє The Times, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.
Деталі
Спеціально навчені собаки здатні виявити коронавірус ще з найперших днів зараження. Компанія K9 Detection провела дослідження: протягом декількох місяців гравці бельгійського футбольного клубу "Остенде" проходили перевірку на виявлення COVID-19 як за допомогою ПЛР-тесту, так і через нюх собак.
У футболістів брали мазки із пахв та давали обнюхувати навченим тваринам. Як виявилось, у 99,5% випадків висновки щодо зараження збігалися з результатами ПЛР-тесту. Проте хвостаті виявляли хворобу відразу.
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Цитата:
"Були гравці, які пройшли негативний тест за допомогою ПЛР, але виявили позитивний результат у нас. Через вісім чи дев'ять днів тест все ж виявився позитивними. Якби слідували за нашим результатом, заражений гравець був би поміщений на карантин раніше і вірус не поширився б далі в команді футболістів", - сказав представник K9 Detection.
Чоловік переконаний, що ці розумні тварини – найкращий спосіб дізнатись чи людина хвора. Він додає: "Перевірити кілька тисяч людей, які проходили ПЛР-тест перед тим, як їм дозволено прийти на футбол, фінансово і практично неможливо, а собаки здатні це зробити швидко".
Також повідомляється, що хвостаті перевіряють пасажирів на наявність коронавірусної хвороби в аеропортах Бельгії, Фінляндії та Об'єднаних Арабських Еміратів.