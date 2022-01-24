NYT: США розглядає можливість розміщення в Європі військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі декількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі і авіацію. Рішення, як очікується, прийме вже цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
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Влада США розглядає розширення військової присутності в регіоні на тлі зростаючих побоювань з приводу вторгнення Росії в Україну.
У суботу, 22 січня, на зустрічі в заміській резиденції президента США Кемп-Девід, високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій, повідомили співрозмовники видання. Вони включають відряджання до 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю десятикратного збільшення їхньої чисельності, якщо ситуація погіршиться.
У виданні підкреслюють, що жоден з розглянутих варіантів не передбачає розгортання додаткових американських військ на території самої України.