Новосад пояснила свою заяву про те, що в Україні забагато вчителів

"Мої слова неможливо розглядати без контексту, тому що я не говорила, що в нас забагато вчителів. Моя теза була в тому, що в нас є певна диспропорція між міськими школами, а також школами, які знаходяться в селах, селищах, у маленьких містечках. У містах нам вчителів не вистачає, а в сільській місцевості, невеличких містечках у нас є певна непропорційна ситуація, коли кількість дітей на вчителя – вона значно менша, ніж у містах. Це потрібно виправляти", - розповіла Новосад.

Вона також зазначила, що вчителі, певною мірою, нерівномірно розподілені між міською та сільською територіями, а також між маленькими містечками, тому у міністерстві є велике питання - як виглядає мережа шкіл.

"І ось зараз втілюється аспект опорних шкіл, як один з інструментів покращити освіту у сільській місцевості. Це означатиме для вчителів - якщо якась маленька школа у селі буде закриватися – діти будуть підвозитись до опорної школи. Безперечно, цій опорній школи потрібно буде більше вчителів, і ці вчителі, які викладали в маленькій школі, зможуть переїхати, або їх будуть підвозити в ту опорну школу", - додала міністр.

Раніше Новосад в одному із інтерв'ю заявила про надлишок вчителів в Україні та додала, що це питання є дуже непопулярним.

Нагадаємо, Президент Зеленський розповів, що сперечається з Новосад щодо нової програми освіти.