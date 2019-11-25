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Новосад пояснила свою заяву про те, що в Україні забагато вчителів

Новосад пояснила свою заяву про те, що в Україні забагато вчителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр освіти і науки Ганна Новосад прокоментувала свою заяву про те, що в Україні забагато вчителів, назвавши фразу "вирваною з контексту". Про це вона повідомила журналістам у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Мої слова неможливо розглядати без контексту, тому що я не говорила, що в нас забагато вчителів. Моя теза була в тому, що в нас є певна диспропорція між міськими школами, а також школами, які знаходяться в селах, селищах, у маленьких містечках. У містах нам вчителів не вистачає, а в сільській місцевості, невеличких містечках у нас є певна непропорційна ситуація, коли кількість дітей на вчителя – вона значно менша, ніж у містах. Це потрібно виправляти", - розповіла Новосад.

Вона також зазначила, що вчителі, певною мірою, нерівномірно розподілені між міською та сільською територіями, а також між маленькими містечками, тому у міністерстві є велике питання - як виглядає мережа шкіл.

"І ось зараз втілюється аспект опорних шкіл, як один з інструментів покращити освіту у сільській місцевості. Це означатиме для вчителів - якщо якась маленька школа у селі буде закриватися – діти будуть підвозитись до опорної школи. Безперечно, цій опорній школи потрібно буде більше вчителів, і ці вчителі, які викладали в маленькій школі, зможуть переїхати, або їх будуть підвозити в ту опорну школу", - додала міністр.

Раніше Новосад в одному із інтерв'ю заявила про надлишок вчителів в Україні та додала, що це питання є дуже непопулярним.

Нагадаємо, Президент Зеленський розповів, що сперечається з Новосад щодо нової програми освіти.

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