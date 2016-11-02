Новообраний губернатор Житомирщини пообіцяв виділити 8 млн грн допомоги військовим
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Новообраний губернатор Житомирщини Ігор Гундич під час своєї першої прес-конференції на посаді окреслив основні завдання у своїй роботі, передає кореспондент УНН.
Голова ОДА озвучив низку обіцянок:
- виділення з бюджету області 8 млн грн на реабілітацію учасників АТО та шефську допомогу військовим частинам;
- у 2017 році 50% відсотків території області мають бути в ОТГ;
- перевести 55% котелень області на альтернативне паливо;
- побудова сучасного онкодиспансеру (довгострокова перспектива);
- відкриття терапевтичного відділення для постраждалих від аварії на ЧАЕС (обіцяють презентувати цьогоріч);
- виділення 1 млн грн на підтримку громадських ініціатив;
- завершення робіт та відкриття після реконструкції головного стадіону області "Полісся";
- залучення інвестицій у область.
Також І.Гундич пообіцяв боротись із незаконним видобутком бурштину.