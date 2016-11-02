Новоизбранный губернатор Житомирской области пообещал выделить 8 млн грн помощи военным
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новоизбранный губернатор Житомирской области Игорь Гундич во время своей первой пресс-конференции в должности обозначил основные задачи в своей работе, передает корреспондент УНН.
Председатель ОГА озвучил ряд обещаний:
- Выделение из бюджета области 8 млн грн на реабилитацию участников АТО и шефскую помощь воинским частям;
- В 2017 году 50% процентов территории области должны быть в ОТГ;
- Перевести 55% котельных области на альтернативное топливо;
- Построение современного онкодиспансера (долгосрочная перспектива)
- Открытие терапевтического отделения для пострадавших от аварии на ЧАЭС (обещают представить в этом году)
- Выделение 1 млн грн на поддержку общественных инициатив;
- Завершение работ и открытие после реконструкции главного стадиона области "Полесье";
- Привлечение инвестиций в область.
Также И.Гундич пообещал бороться с незаконной добычей янтаря.