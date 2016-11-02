Новоизбранный губернатор Житомирской области пообещал выделить 8 млн грн помощи военным

Председатель ОГА озвучил ряд обещаний:

- Выделение из бюджета области 8 млн грн на реабилитацию участников АТО и шефскую помощь воинским частям;

- В 2017 году 50% процентов территории области должны быть в ОТГ;

- Перевести 55% котельных области на альтернативное топливо;

- Построение современного онкодиспансера (долгосрочная перспектива)

- Открытие терапевтического отделения для пострадавших от аварии на ЧАЭС (обещают представить в этом году)

- Выделение 1 млн грн на поддержку общественных инициатив;

- Завершение работ и открытие после реконструкции главного стадиона области "Полесье";

- Привлечение инвестиций в область.

Также И.Гундич пообещал бороться с незаконной добычей янтаря.