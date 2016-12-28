Новобудову на просп. Перемоги у Києві введено в експлуатацію

“ПАТ “ХК „Київміськбуд“ інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації житлового будинку з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями на просп. Перемоги, 71-А у Святошинському районі Києва”, — повідомили у холдингу.

Загальна площа квартир у новобудові 23 323,4 кв. м, вбудованих нежитлових приміщень — 1 399,9 кв. м, підземного паркінгу — 1 341,8 кв. м. Будинок оснащений ТП. Загалом новобудова стане чудовим місцем проживання для 417 родин.

У “Київміськбуді” повідомили, що незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.