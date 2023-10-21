Новий саміт Кримської платформи пройду у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Україна готується о проведення чергового саміту Кримської платформи. Про це у вечірньому відео зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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«Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту», - наголосив глава держави.
Крім того, за словами Володимира Зеленського, триває активна підготовка нової зустрічі щодо Формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті.
«Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні Президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі», - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.