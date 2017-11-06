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Новий рекорд Bitcoin: курс 7,6 тис. доларів

Новий рекорд Bitcoin: курс 7,6 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 литопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у 7617,48 дол. на торгах, передає УНН з посиланням на Coinmarketcap.

Як повідомляється, станом на 5 листопада вартість віртуальної валюти становить 7617,48 дол., а загальна ринкова капіталізація Bitcoin 126 млрд доларів.

Нагадаємо, 2 листопада, курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у 7019,52 дол. на торгах.

Як повідомляв УНН, лише 30 жовтня, курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у 6306,58 дол. на торгах.

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