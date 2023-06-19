Новий прем'єр Китаю розпочав першу закордонну поїздку до Німеччини та Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав візит до Німеччини та Франції, спрямований на зміцнення економічних та політичних зв'язків між Китаєм і Європою, повідомляє УНН із посиланням на ABCNews.
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Прем'єр Китаю здійснив свою першу закордонну поїздку після приходу до посади та зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у понеділок. У вівторок Лі та китайська делегація міністрів провела зустріч з канцлером Олафом Шольцем та німецькими колегами.
Цей візит відбувся в той час, коли Європа та Німеччина розглядають найкращі шляхи для роботи зі все більш впливовим Китаєм. Шольц запропонував збалансований підхід, спонукаючи до "рівноваги ризиків" і намагається уникнути надмірної залежності від китайської торгівлі та матеріалів шляхом диверсифікації партнерів країни, але відкидаючи ідею "відокремлення".
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У новій національній стратегії безпеки Німеччини, представленій на минулому тижні, Китай визначений як "партнер, конкурент та системний суперник". Документ зазначає, що "елементи конкуренції та суперництва зростають, але Китай залишається партнером, без якого неможливо вирішити багато гострих глобальних викликів".
Німецькі посадовці вказують на боротьбу зі зміною клімату як на одне з ключових напрямків потенційної співпраці. Офіційний гасло зустрічі від вівторка: "Спільні дії разом".
Уряд Німеччини все ще розробляє детальну стратегію щодо Китаю, і поки що невідомо, коли вона буде готова.
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На минулому тижні речник МЗС Китаю Ван Венбінь заявив, що Китай сподівається налагодити співпрацю зі світом та долучитися до розв'язання проблем, які сприяють процвітанню та розвитку світової економіки. Він також зазначив, що вибір Німеччини як першої зупинки нового премʼєр-міністра, показує велике значення, яке Китай приділяє китайсько-німецьким відносинам.
Після візиту до Німеччини, яка має найбільшу економіку в ЄС, Лі продовжить свою поїздку до Франції, другої за величиною. Там він планує взяти участь у "Саміті нового глобального фінансового пакту", ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном.
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