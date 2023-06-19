Новый премьер Китая начал первую зарубежную поездку в Германию и Францию

Детали

Премьер Китая совершил свою первую зарубежную поездку после прихода к должности и встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в понедельник. Во вторник Ли и китайская делегация министров провела встречу с канцлером Олафом Шольцем и немецкими коллегами.

Этот визит состоялся в то время, когда Европа и Германия рассматривают лучшие пути для работы со все более влиятельным Китаем. Шольц предложил сбалансированный подход, побуждая к "равновесию рисков" и пытается избежать чрезмерной зависимости от китайской торговли и материалов путем диверсификации партнеров страны, но отвергая идею "отделения".

Добавим

В новой национальной стратегии безопасности Германии, представленной на прошлой неделе, Китай определён как "партнёр, конкурент и системный соперник". Документ отмечает, что "элементы конкуренции и соперничества растут, но Китай остается партнером, без которого невозможно решить многие острые глобальные вызовы".

Немецкие чиновники указывают на борьбу с изменением климата как на одно из ключевых направлений потенциального сотрудничества. Официальный лозунг встречи со вторника: "Совместные действия вместе".

Правительство Германии все еще разрабатывает детальную стратегию в отношении Китая, и пока неизвестно, когда она будет готова.

Ранее

На прошлой неделе представитель МИД Китая Ван Вэнбинь заявил, что Китай надеется наладить сотрудничество с миром и приобщиться к решению проблем, которые способствуют процветанию и развитию мировой экономики. Он также отметил, что выбор Германии как первой остановки нового премьер-министра, показывает большое значение, которое Китай уделяет китайско-немецким отношениям.

После визита в Германию, которая имеет самую большую экономику в ЕС, Ли продолжит свою поездку во Францию, вторую по величине. Там он планирует принять участие в "Саммите нового глобального финансового пакта", инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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