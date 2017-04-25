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Нові зразки озброєння представили на полігоні під Житомиром

Нові зразки озброєння представили на полігоні під Житомиром

Київ • УНН

 • 31523 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 квітня. УНН. На полігоні під Житомиром представили нові зразки озброєння, повідомляє кореспондент УНН.

Нову зброю на осуд військових представив завод “Маяк”, який в останні роки активно розробляє та виготовляє різного роду озброєння. Цього разу на полігоні представили 120мм та 60 мм міномети, модифікований гранатомет РПГ-7 М7, а також цілий ряд стрілецької зброї — снайперські гвинтівки, автомати та кулемети. Все це військові могли одразу ж випробувати.

Керівництво заводу стверджує, що всі комплектуючі, за винятком електроніки, виключно українського виробництва. Також ці зразки зброї не поступаються зарубіжним стандартам та відповідають стандартам НАТО.

“Більшість зразків, які представлені на презентації по своїх характеристиках переважають зразки, які зараз знаходяться на озброєнні”, — зазначив командувач ВДВ Михайло Забродськи.

Нагадаємо, 23 квітня навчання Високомобільних десантних військ розпочались на Львівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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