Новые образцы вооружения представили на полигоне под Житомиром

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27143 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91753 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147106 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113025 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111155 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103256 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106703 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103303 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Новые образцы вооружения представили на полигоне под Житомиром

Новые образцы вооружения представили на полигоне под Житомиром

Киев  •  УНН

 • 31520 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 апреля. УНН. На полигоне под Житомиром представили новые образцы вооружения, сообщает корреспондент УНН. 

Новое оружие военным представил завод “Маяк”, который в последние годы активно разрабатывает и производит разного рода вооружения. На этот раз на полигоне представили 120мм и 60 мм минометы, модифицированный гранатомет РПГ-7 М7, а также целый ряд стрелкового оружия — снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. Все это военные могли сразу же испытать.

Руководство завода утверждает, что все комплектующие, за исключением электроники, исключительно украинского производства. Также эти образцы оружия не уступают зарубежным стандартам и соответствуют стандартам НАТО.

“Большинство образцов, представленных на презентации по своим характеристикам преобладают образцы, которые сейчас находятся на вооружении”, — отметил командующий ВДВ Михаил Забродский.

Напомним, 23 апреля обучения высокомобильных десантных войск начались во Львовской области .

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