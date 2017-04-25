Новые образцы вооружения представили на полигоне под Житомиром

Новое оружие военным представил завод “Маяк”, который в последние годы активно разрабатывает и производит разного рода вооружения. На этот раз на полигоне представили 120мм и 60 мм минометы, модифицированный гранатомет РПГ-7 М7, а также целый ряд стрелкового оружия — снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. Все это военные могли сразу же испытать.

Руководство завода утверждает, что все комплектующие, за исключением электроники, исключительно украинского производства. Также эти образцы оружия не уступают зарубежным стандартам и соответствуют стандартам НАТО.

“Большинство образцов, представленных на презентации по своим характеристикам преобладают образцы, которые сейчас находятся на вооружении”, — отметил командующий ВДВ Михаил Забродский.

Напомним, 23 апреля обучения высокомобильных десантных войск начались во Львовской области .