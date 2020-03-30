Нові кандидатури голів МОЗ і Мінфіну обговорювалися колегіально - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Нові кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я та міністра фінансів оговорювалися колегіально з Офісом Президента та Прем’єр-міністром України Денисем Шмигалем. Про це заявив журналістам під стінами ВР голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи ці нові кандидатури було запропоновані Офісом Президента, чи це Прем’єр Денис Шмигаль привів “своїх людей”, Арахамія зазначив: “Це комбінована модель”.
“Колегіальна, в тому числі запрошуючи мене, як представника нашої фракції, коли колегіально вирішували серед кандидатів, кого відбирати. А потім вчора ми ще робили знайомство з нашою фракцією і зараз визначаємося”, — додав він.
Нагадаємо, ексголова Одеської області Максим Степанов, як очікується, замінить Іллю Ємця.
Як раніше повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, міністр фінансів Ігор Уманський і міністр інфраструктури Владислав Криклій можуть найближчим часом залишити уряд.