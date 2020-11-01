Новачки УПЛ продовжили безвиграшну серію в чемпіонаті України

Зустріч дебютантів УПЛ значною мірою очікувалася під ракурсом “якщо не зараз перемагати, то коли?” Причому той ракурс стосувався обох команд. Однак у підсумку глядачі в Ужгороді побачили нічию без забитих м’ячів. Загалом то була дуже в’язка, складна, безкомпромісна боротьба, де обидва колективи хотіли перемоги, втім, насамперед думали про оборону власних воріт.

У цьому компоненті — діях у захисті — як до “Минаю”, так і до “Руху” претензій ніхто не зможе пред’явити — тут мали місце обопільно грамотні дії. А от щодо дій у нападі, то, знову-таки, обидві команди створили порівняно небагато небезпечних моментів. І це зрозуміло: ціна втрати трьох очок — надто велика як для господарів поля, так і гостей. Отож у підсумку нічия — 0:0.

Зазначимо, що “Рух” немає жодного виграшу у чемпіонаті — 3 очки і передостання 13-та сходинка. “Минай” з 6 очками 11-й і не знає смаку перемог вже 6 матчів поспіль.