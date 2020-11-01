Новички УПЛ продолжили безвыигрышную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В первом поединке игрового дня Украинской Премьер-лиги “Минай” в Ужгороде принимал “Рух”, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Встреча дебютантов УПЛ в значительной степени ожидалась под ракурсом “если не сейчас побеждать, то когда?” Причем тот ракурс касался обеих команд. Однако в итоге зрители в Ужгороде увидели ничью без забитых мячей. В общем это была очень вязкая, сложная, бескомпромиссная борьба, где оба коллектива хотели победы, впрочем, в первую очередь думали об обороне собственных ворот.
В этом компоненте — действиях в защите — как к “Минаю”, так и к “Руху” претензий никто не сможет предъявить — здесь имели место обоюдно грамотные действия. А вот относительно действий в нападении, то, опять-таки, обе команды создали сравнительно немного опасных моментов. И это понятно: цена потери трех очков — слишком велика как для хозяев поля, так и гостей. Поэтому в итоге ничья — 0:0.
Отметим, что у “Руха” нет ни одного выигрыша в чемпионате — 3 очка и предпоследняя 13-ступенька. “Минай” с 6 очками 11-й и не знает вкуса побед уже 6 матчей подряд.