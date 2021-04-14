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Нова пошта передала ще 143 кисневих концентратори для сільських та районних лікарень країни

Нова пошта передала ще 143 кисневих концентратори для сільських та районних лікарень країни

Київ • УНН

 • 7813 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Нова пошта продовжує активно допомагати країні боротися з коронавірусною інфекцією. Чергова партія кисневого обладнання та інших медичних товарів була доставлена для потреб 15 сільських та районних лікарень із 11 областей, пише УНН.

“Ми ледве встигли оголосити про нашу другу хвилю #НП_Маніфесту, як отримали багато звернень з усієї України. Допомога потрібна лікарням і у великих містах, і в маленьких селах. Тому ми не могли зволікати, швидко закуповували необхідне обладнання і доставляли тим, хто цього найбільше потребував. За цей тиждень ми закупили 143 кисневі концентратори та інші медичні товари і продовжуємо закуповувати потреби для лікарень”, — говорить співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.

Окрім кисневих концентраторів, у лікарні було доставлено 1020 захисних костюмів та 2000 рукавичок, 115 літрів антисептика та 11 кисневих подушок. Допомога від Нової пошти надійшла у лікарні Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Наприкінці березня Нова пошта виділила додатково 20 млн гривень на потреби районним та сільським лікарням, що дозволяє медикам більш ефективно протистояти COVID-19.

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