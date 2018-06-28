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Норвегія заявила про готовність прийняти 15 мігрантів зі судна Lifeline

Норвегія заявила про готовність прийняти 15 мігрантів зі судна Lifeline

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Влада Норвегії повідомили про готовність країни прийняти 15 мігрантів зі судна Lifeline. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію NRK.

“У світлі складної гуманітарної ситуації і з солідарності з європейськими партнерами Норвегія надасть допомогу Мальті. Виклики міграції вимагають вжиття заходів на європейському рівні, і зараз ми сприяємо загальноєвропейського вирішення ситуації в відповідь на гостру проблему”, — заявила глава МВС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде, слова якої наводяться в повідомленні уряду.

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У кабміні вказали, що “15 мігрантів будуть включені в щорічну квоту, яка прописана в бюджеті” країни. Всього в цьому році Норвегія планувала прийняти за квотою 2120 людей, в тому числі 1 тис. Біженців з Конго і 700 — з Сирії.

Раніше уряд Мальти дозволив судну неурядової організації Lifeline, на борту якого знаходяться понад 200 біженців, зайти в порт острова. Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що Франція, Італія, Ірландія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург також візьмуть мігрантів.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після завершення екстреного саміту 16 з 28 країн ЄС з міграції заявив, що глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня.

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