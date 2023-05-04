Норвегія виділила 378 мільйонів євро на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Норвегія надає Україні 378 млн євро допомоги, повідомили в уряді країни, пише УНН.
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"Норвегія надала 2,8 мільярда норвезьких крон (235 мільйонів євро) на підтримку життєво важливої гуманітарної допомоги для народу України. Наразі Норвегія виділяє додатково 1,7 мільярда норвезьких крон (143 мільйони євро) на громадянську підтримку української державної адміністрації. Кошти підуть на ремонт та обслуговування громадянської інфраструктури, щоб забезпечити українців доступом до електрики та води, зокрема", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, кошти виділяються у межах Програми підтримки Нансена для України. Раніше цього року було виділено 2 мільярди норвезьких крон (168 млн євро) на підтримку критично важливих послуг цього типу. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував Президента України Володимира Зеленського про нове виділення фінансування під час зустрічі у Гельсінкі у Фінляндії 3 травня.
"Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто найбільше її потребує. Агресивна війна росії щодня приносить неймовірні страждання та широкомасштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато пережив", - заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.
Доповнення
Норвегія зобов'язалася щорічно виділяти 15 млрд норвезьких крон (1,2 млрд євро) протягом наступних п'яти років на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (6,3 млрд євро) у період з 2023 по 2027 рік.