НКРЕКП показала всю свою неспроможність, коли відкрили імпорт електроенергії із РФ – експерт

В якості прикладу бездіяльності НКРЕКП експерт нагадав про відкриття імпорту електроенергії з РФ.

"Восени 2019 року українські теплові електростанції, які споживають вугілля, скоротили виробництво електроенергії. НКРЕКП це добре бачив і знав, і, як регулятор, повинен був внести корективи і запропонувати уряду шляхи вирішення проблеми. Але він проблему проігнорував і у результаті ми відкрили імпорт електроенергії з РФ", - каже експерт.

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НКРЕКП могла, але не вирішила проблему зростаючих боргів у "зеленій" енергетиці, продовжив Корольчук.

"Саме НКРЕКП допустила до колапсу. Регулятор розумівся на ситуації, яка склалася на ринку "зеленої" енергетики, станом на весну-літо 2020 року. НКРЕКП мала, але не використала механізми впливу. Новий закон про НКРЕКП (№ 2490-1, схвалений за основу 5 грудня 2019 року - ред.) забрав у регулятора повноваження встановлювати тарифи і слідкувати за тим, аби вони були економічно обґрунтовані, нагадує Корольчук. Законодавець наділив НКРЕКП завданням відслідковувати і присікати зловживання учасників енергетичного ринку.

І їм це геть не вдається. НКРЕКП лишилася певним адміністративним інструментом у руках тих чи інших політиків. У ЗМІ закидають різні імена та прізвища, дорікають головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, заступником голови офісу Президента Юлією Ковалів. Останні можуть курувати ті чи інші енергетичні напрямки, але впливати - то вже занадто", - каже Корольчук.

Нагадаємо, про неефективність роботи Нацкомісії у сфері енергетики заявили в АМКУ. У комітеті вважають, що НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії бездіє, що створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції.

Додамо, що компетентність нинішнього складу НКРЕКП перевіряє Окружний адміністративний суд міста Києва.