НКРЕКП показала всю свою неспроможність, коли відкрили імпорт електроенергії із РФ – експерт

ukru
18:42 • 32365 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 67696 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80515 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110268 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117038 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115836 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150611 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124887 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124618 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80459 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101341 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 28997 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74738 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 30029 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 74738 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101341 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80459 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150611 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50378 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57807 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107539 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125836 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125259 перегляди
Актуальне
НКРЕКП показала всю свою неспроможність, коли відкрили імпорт електроенергії із РФ – експерт

НКРЕКП показала всю свою неспроможність, коли відкрили імпорт електроенергії із РФ – експерт

Київ • УНН

 • 13092 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. НКРЕКП не справляється із покладеними обов'язками. Орган, який має регулювати ринок енергетики та комунальних послуг, є банальним адміністративним ресурсом у руках українських політиків. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

В якості прикладу бездіяльності НКРЕКП експерт нагадав про відкриття імпорту електроенергії з РФ.

"Восени 2019 року українські теплові електростанції, які споживають вугілля, скоротили виробництво електроенергії. НКРЕКП це добре бачив і знав, і, як регулятор, повинен був внести корективи і запропонувати уряду шляхи вирішення проблеми. Але він проблему проігнорував і у результаті ми відкрили імпорт електроенергії з РФ", - каже експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Слуга народу" Герус лобіює імпорт електроенергії з РФ.

НКРЕКП могла, але не вирішила проблему зростаючих боргів у "зеленій" енергетиці, продовжив Корольчук.

"Саме НКРЕКП допустила до колапсу. Регулятор розумівся на ситуації, яка склалася на ринку "зеленої" енергетики, станом на весну-літо 2020 року. НКРЕКП мала, але не використала механізми впливу. Новий закон про НКРЕКП (№ 2490-1, схвалений за основу 5 грудня 2019 року - ред.) забрав у регулятора повноваження встановлювати тарифи і слідкувати за тим, аби вони були економічно обґрунтовані, нагадує Корольчук. Законодавець наділив НКРЕКП завданням відслідковувати і присікати зловживання учасників енергетичного ринку.

І їм це геть не вдається. НКРЕКП лишилася певним адміністративним інструментом у руках тих чи інших політиків. У ЗМІ закидають різні імена та прізвища, дорікають головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, заступником голови офісу Президента Юлією Ковалів. Останні можуть курувати ті чи інші енергетичні напрямки, але впливати - то вже занадто", - каже Корольчук.

Нагадаємо, про неефективність роботи Нацкомісії у сфері енергетики заявили в АМКУ. У комітеті вважають, що НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії бездіє, що створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції. 

Додамо, що компетентність нинішнього складу НКРЕКП перевіряє Окружний адміністративний суд міста Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92