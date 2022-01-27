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Низькі зарплати, рекордна інфляція: у Франції проходить загальнонаціональний страйк

Низькі зарплати, рекордна інфляція: у Франції проходить загальнонаціональний страйк

Київ • УНН

 • 22301 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Франції в четвер, 27 січня, оголошено загальнонаціональний страйк. На заклик профспілок у країні пройде близько 170 протестних акцій. На роботу не вийшли працівники різних галузей: від медіа та освіти до транспорту. Вони вимагають збільшення зарплат на тлі рекордної для країни інфляції, яка у грудні у річному вирахуванні склала 2,8%. Про це УНН пише з посиланням на французьку новинну радіостанцію RFI.

Деталі

До загальнонаціонального страйку закликали приєднатися найбільші в країні профспілки CGT, FO та FSU. Організатори акцій сподіваються, що у них візьме участь більше людей, ніж у жовтні 2021 року. Тоді на вулиці, за оцінками профспілок, вийшли 160 тисяч людей (85 400, за даними МВС).

До страйку приєдналися, зокрема, викладачі шкіл, які вже виходили на масові акції протесту в січні. За словами організаторів руху, слова яких наводить агентство France-Presse, на роботу сьогодні відмовилися вийти щонайменше 20% вчителів.

Профспілки висунули різні вимоги до влади Франції, керівників державних установ та власників підприємств. Проте головне з них — підвищення зарплат, зокрема мінімальної оплати праці.

Організатори акцій протесту засудили той факт, що уряд не вдався до серйозного збільшення МРОТ. Наразі він становить 1 603 євро до виплати податків та соціальних зборів. Із січня його підняли лише на 0,9% — тоді як інфляція у грудні наблизилася до 3%.

Профспілки також зажадали загальної індексації зарплат за рівнем інфляції, дотримання рівності оплати праці жінок та чоловіків та зміни соціальної політики держави.

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