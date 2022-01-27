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Низкие зарплаты, рекордная инфляция: во Франции проходит общенациональная забастовка

Низкие зарплаты, рекордная инфляция: во Франции проходит общенациональная забастовка

Киев • УНН

 • 22301 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Во Франции в четверг, 27 января, объявлена общенациональная забастовка. По призыву профсоюзов в стране пройдет около 170 протестных акций. На работу не вышли работники разных отраслей: от медиа и образования до транспорта. Они требуют увеличения зарплат на фоне рекордной для страны инфляции, которая в декабре в годовом исчислении составила 2,8%. Об этом УНН пишет со ссылкой на французскую новостную радиостанцию RFI.

Детали

К общенациональной забастовке призвали присоединиться крупнейшие в стране профсоюзы CGT, FO и FSU. Организаторы акций надеются, что в них примет участие больше людей, чем в октябре 2021 года. Тогда на улицы, по оценкам профсоюзов, вышли 160 тысяч человек (85 400, по данным МВД).

К забастовке присоединились, в частности, преподаватели школ, которые уже выходили на массовые акции протеста в январе. По словам организаторов движения, слова которых приводит агентство France-Presse, на работу сегодня отказались выйти по меньшей мере 20% учителей.

Профсоюзы выдвинули различные требования к властям Франции, руководителям государственных учреждений и собственникам предприятий. Однако главное из них - повышение зарплат, в частности минимальной оплаты труда.

Организаторы акций протеста осудили тот факт, что правительство не прибегло к серьезному увеличению МРОТ. Сейчас он составляет 1 603 евро до выплаты налогов и социальных сборов. С января его подняли лишь на 0,9%, тогда как инфляция в декабре приблизилась к 3%.

Профсоюзы также потребовали общей индексации зарплат относительно уровня инфляции, соблюдения равенства оплаты труда женщин и мужчин и изменения социальной политики государства.

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