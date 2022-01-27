Низкие зарплаты, рекордная инфляция: во Франции проходит общенациональная забастовка

КИЕВ. 27 января. УНН. Во Франции в четверг, 27 января, объявлена общенациональная забастовка. По призыву профсоюзов в стране пройдет около 170 протестных акций. На работу не вышли работники разных отраслей: от медиа и образования до транспорта. Они требуют увеличения зарплат на фоне рекордной для страны инфляции, которая в декабре в годовом исчислении составила 2,8%. Об этом УНН пишет со ссылкой на французскую новостную радиостанцию RFI.