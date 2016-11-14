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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії

Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії

Київ • УНН

 • 12496 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії. Про це інформує Yahoo News, посилаючись на Всесвітню метеорологічну організацію (ВМО), передає УНН.

За даними ВМО, цьогоріч середня температура повітря становила близько 1,2 градуси тепла, що є найбільшим показником століття і прогнозує глобальне потепління, яке не можливо буде зупинити.

У деяких частинах Російської Арктики середня температура досягала 6-7 градусів, а на Алясці і північно-західному регіоні Канади – 3 градуси.

Нагадаємо, що згідно Паризької угоди провідні країни світу зобов’язалися стримувати глобальне потепління за рахунок зменшення використання вугілля, нафти і газу для отримання енергії.

Як повідомляв УНН, зростання викидів вуглекислого газу припинилося.

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