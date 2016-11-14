Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Нинішній рік може стати найбільш спекотним в історії. Про це інформує Yahoo News, посилаючись на Всесвітню метеорологічну організацію (ВМО), передає УНН.
За даними ВМО, цьогоріч середня температура повітря становила близько 1,2 градуси тепла, що є найбільшим показником століття і прогнозує глобальне потепління, яке не можливо буде зупинити.
У деяких частинах Російської Арктики середня температура досягала 6-7 градусів, а на Алясці і північно-західному регіоні Канади – 3 градуси.
Нагадаємо, що згідно Паризької угоди провідні країни світу зобов’язалися стримувати глобальне потепління за рахунок зменшення використання вугілля, нафти і газу для отримання енергії.
Як повідомляв УНН, зростання викидів вуглекислого газу припинилося.