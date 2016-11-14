Нынешний год может стать самым жарким в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Нынешний год может стать самым жарким в истории. Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), передает УНН.
По данным ВМО, в этом году средняя температура воздуха составляла около 1,2 градуса тепла, что является наибольшим показателем века и прогнозирует глобальное потепление, которое невозможно будет остановить.
В некоторых частях Российской Арктики средняя температура достигала 6-7 градусов, а на Аляске и северо-западном регионе Канады - 3 градуса.
Напомним, что согласно Парижского соглашения ведущие страны мира обязались сдерживать глобальное потепление за счет уменьшения использования угля, нефти и газа для получения энергии.
Как сообщал УНН, рост выбросов углекислого газа прекратился .