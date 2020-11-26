Німецьку премію майбутнього вручили творцям мікрочіпів

Міністр економіки Петер Альтмайер, коментуючи роботу групи дослідників, зазначив, що вони підвищили продуктивність мікрочіпів до меж, “які необхідні для таких напрямків, як автономне водіння автомобілів і штучний інтелект”.

Зокрема, для цього ними застосовувався метод фотолітографії в глибокому ультрафіолеті, один з найбільш перспективних напрямків в наноелектроніці.

Щонайменше частина премії, яка становить 250 тисяч євро, дослідники планують віддати на благодійність. Німецька премія майбутнього під патронажем президента Німеччини вручається з 1997 року.

Нагадаємо, минулого тижня у Лондоні оголосили лауреата міжнародної Букерівської премії 2020 року.