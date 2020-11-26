Німецьку премію майбутнього вручили творцям мікрочіпів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Однією з головних наукових премій Німеччини - Німецької премії майбутнього - удостоєна група дослідників, які розробили інноваційну технологію виготовлення мікрочіпів. У середу ввечері, 25 листопада, цю премію в Берліні з рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера отримали Петер Кюрц, Міхаель Кестерса і Сергій Юлін, що представляють компанії Zeiss, Trumpf і Інститут прикладної оптики і точної механіки імені Фраунгофера в Єні, передає УНН із посиланням на DW.
Міністр економіки Петер Альтмайер, коментуючи роботу групи дослідників, зазначив, що вони підвищили продуктивність мікрочіпів до меж, “які необхідні для таких напрямків, як автономне водіння автомобілів і штучний інтелект”.
Зокрема, для цього ними застосовувався метод фотолітографії в глибокому ультрафіолеті, один з найбільш перспективних напрямків в наноелектроніці.
Щонайменше частина премії, яка становить 250 тисяч євро, дослідники планують віддати на благодійність. Німецька премія майбутнього під патронажем президента Німеччини вручається з 1997 року.
Нагадаємо, минулого тижня у Лондоні оголосили лауреата міжнародної Букерівської премії 2020 року.