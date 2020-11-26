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Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов

Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов

Киев  •  УНН

 • 16434 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Одной из главных научных премий Германии — Немецкой премии будущего — удостоена группа исследователей, разработавших инновационную технологию изготовления микрочипов. В среду вечером, 25 ноября, эту премию в Берлине из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера получили Петер Кюрц, Михаэль Кёстерса и Сергей Юлин, представляющие компании Zeiss, Trumpf и Институт прикладной оптики и точной механики имени Фраунгофера в Йене, передает УНН со ссылкой на DW.

Министр экономики Петер Альтмайер, комментируя работу группы исследователей, отметил, что они повысили производительность микрочипов до пределов, “которые необходимы для таких направлений, как автономное вождение автомобилей и искусственный интеллект”.

В частности, для этого ими применялся метод фотолитографии в глубоком ультрафиолете, один из самых перспективных направлений в наноэлектронике.

По меньшей мере часть премии, составляет 250 тысяч евро, исследователи планируют отдать на благотворительность. Немецкая премия будущего под патронажем президента Германии вручается с 1997 года.

На прошлой неделе в Лондоне объявили лауреата международной Букеровской премии 2020 года.

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