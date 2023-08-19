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Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував початок обслуговування танків в Україні у серпні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував початок обслуговування танків в Україні у серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні. Наразі в ФРН проходять навчання 12 українські співробітники, заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті FAZ, передає УНН.

Цитата

"Ми запустимо обслуговування цього місяця", - сказав Паппергер.

Деталі

Він розповів, що перші 12 співробітників з України вже почали навчання в Німеччині, ще дванадцять незабаром доєднаються. Серед іншого, Німеччина постачає основні бойові танки Leopard, щоб підтримати Україну в обороні від росії. Оскільки знос у боях високий, регулярне технічне обслуговування є важливим, тому Rheinmetall відкриває відповідний центр техобслуговування в Україні.

Крім цього, гендиректор концерну підтвердив, що Rheinmetall хоче якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це можна зробити швидко, там (в Україні, - ред.) є достатньо добре обладнані танкові заводи ще з радянських часів. Ми хочемо взяти їх в оренду, а потім виготовляти бронетехніку за стандартом НАТО на одній-двох виробничих лініях", - зауважив він.

Паппергер також підкреслив, що у певний момент Україна повинна стати незалежною у виробництві озброєнь: "Так не може бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент (України Володимир, - ред.) Зеленський з цим погоджується".

Нагадаємо

У липні цього року генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 3 місяців. 

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