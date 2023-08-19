Немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал начало обслуживание танков в Украине в августе

Цитата

"Мы запустим обслуживание в этом месяце", - сказал Паппергер.

Детали

Он рассказал, что первые 12 сотрудников из Украины уже начали обучение в Германии, еще двенадцать вскоре присоединятся. Среди прочего, Германия поставляет основные боевые танки Leopard, чтобы поддержать Украину в обороне от россии. Поскольку износ в боях высокий, регулярное техническое обслуживание является важным, поэтому Rheinmetall открывает соответствующий центр техобслуживания в Украине.

Кроме этого, гендиректор концерна подтвердил, что Rheinmetall хочет как можно быстрее начать производство танков в Украине.

"Это можно сделать быстро, там (в Украине, - ред.) есть достаточно хорошо оборудованные танковые заводы еще с советских времен. Мы хотим взять их в аренду, а затем изготавливать бронетехнику по стандарту НАТО на одной-двух производственных линиях", - отметил он.

Паппергер также подчеркнул, что в определенный момент Украина должна стать независимой в производстве вооружений: "Так не может быть, чтобы Запад навсегда оплачивал все счета, президент (Украины Владимир, - ред.) Зеленский с этим согласен".

Напомним

В июле этого года генеральный директор Rheinmetall Armin Papperger заявил, что компания откроет завод для бронированных автомобилей в Украине в течение следующих 3 месяцев.