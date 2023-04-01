"Німесил не продамо": як аптеки виконують нововведення МОЗ

Деталі

Попри те, що Кабмін раніше ухвалив постанову № 542, яка дозволяє до кінця воєнного стану купувати рецептурні ліки без рецептів, а у МОЗ заявили, що усі останні нововведення стосуються лише того, що відпуск медпрепаратів відбуватиметься і за звичайними паперовими, і за електронними рецептами, сьогодні українцям довелося стикнутися зі складнощами у придбанні деяких ліків.

У кількох аптеках Києва сьогодні неможливо було придбати без рецепта, наприклад, Дексаметазон, Еутирокс та той самий Німесил.

«Німесил не продамо», - каже провізор і посміхається.

На запитання щодо причин відмови, фармацевт каже, що поки цей препарат не реалізується. Альтернативу, однак не пропонує, бо аналогів немає (немає або ж вони теж не реалізуються?)

В одній з аптек уникали відповіді, а потім просто сказали, що наразі цих ліків немає.

Деякі аптеки повісили оголошення про продаж рецептурних ліків лише за наявності рецепту.

З розумінням до проблем клієнтів фармацевти натякають, що обмеження тимчасові і «приходьте за кілька днів, ситуація проясниться».

Картина в інших областях подібна. Але, наприклад, у Черкасах та Чернівцях, Німесил і його аналоги є в наявності та в деяких аптеках відпускаються вільно. У регіональних аптеках можна вільно придбати і деякі інші ліки, які начебто потрапили до «заборонювального» списку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На які ліки потрібен рецепт - відповідь МОЗ

Нагадаємо

З 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше, до закінчення воєнного стану. МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків.