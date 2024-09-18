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Німеччина виділяє 50 мільйонів євро на лікування поранених бійців ЗСУ

Німеччина виділяє 50 мільйонів євро на лікування поранених бійців ЗСУ

Київ • УНН

 • 18437 перегляди

Уряд ФРН продовжить медичну допомогу Україні, виділивши додаткові 50 млн євро. Кошти підуть на лікування поранених українських військових та цивільних у німецьких клініках без бюрократичних процедур.

Українців, які постраждали внаслідок війни, і надалі лікуватимуть в Німеччині. Уряд ФРН виділив на це додаткові 50 мільйонів євро. Про це йдеться в рішенні німецького уряду, пише УНН.

Деталі

Німеччина ухвалила рішення про подальшу медичну допомогу для України. Також Німеччина надає до 50 млн євро на прийом та лікування поранених українських військових

- йдеться в заяві уряду ФРН. 

Там заявили, що відтепер витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть виділяти без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації.

Ця підтримка також передбачає допомогу важкопораненим солдатам, які борються за свободу своєї країни. Важливо надавати небюрократичну допомогу солдатам, які зазнали поранень на війні. Завдяки знайденому нами рішенню ми створюємо безпеку для отримання необхідного медичного лікування у Німеччині

- заявив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Доповнення

У відомстві також розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року в німецьких клініках уже пройшли лікування 1173 важкопоранених і травмованих українських військових і цивільних осіб.

Ця допомога є імперативом людяності - і ми продовжуємо надавати її з усіх сил"

- наголошує міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер

Нагадаємо

У липні частину пацієнтів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" доправили на лікування до Німеччини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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